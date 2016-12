Brasile, Mondiale extralusso per Cristiano Ronaldo

12:30 - Il Portogallo sta preparando in Brasile una reggia per Cristiano Ronaldo & Co. Nel ritiro scelto dal ct Bento spiccano infatti lusso sfrenato, massima sicurezza e comfort. In particolare, per consentire a CR7 di affrontare al meglio i Mondiali, è stata studiata una suite extralusso con tanto di specchio riscaldato (per non appannarsi mai), cuscini aromatizzati e un servizio di sicurezza personalizzato.

Nel resort di Campinas è già partito il countdown per l'arrivo di Ronaldo. "Siamo davvero onorati di poter ospitare il migliore giocatore del mondo - ha spiegato Armindo Dias, presidente della holding proprietaria della struttura alberghiera -. La sensazione è che sia una persona semplice, senza troppe pretese". Sarà. Nel frattempo i preparativi per accogliere alla grande CR7 sono già a buon punto. Ad attendere l'asso del Real ci saranno sei bodyguard personali, lusso sfrenato e frivolezze da star. Roba da re. Da re del calcio.