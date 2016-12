Brasile-Messico, Scolari: "Il pari non è un buon risultato"

00:09 - Il pareggio contro il Messico non soddisfa Scolari, che avrebbe voluto salire a quota sei punti: "Non è un buon risultato perché una vittoria ci avrebbe già qualificato - dice il c.t. del Brasile -, ma bisogna anche rispettare i meriti degli avversari. Non va bene questo sistema di gioco? E' lo stesso da venti partite, e prima non vi lamentavate...". Fred sottolinea la prestazione di Ochoa: "Complimenti, ha compiuto quattro miracoli".

Scolari analizza così l'andamento della partita: "Le due squadre hanno cercato il gol e avuto delle occasioni, ma non sempre ci si riesce. Ho visto una partita con molto lavoro fisico e lavoro di palla, in certi momenti quasi una battaglia. Lo 0-0 rispecchia ciò che si è visto".



Grande protagonista del match è stato il portiere messicano, Ochoa, a cui Fred rende merito: "Ci aspettavamo una partita difficile, perché il Messico ci aveva già fatto soffrire nella Confederations, quando il secondo gol lo facemmo nei minuti finali. Oggi è stato un match duro e sempre aperto, loro non hanno avuto timori reverenziali e anche delle occasioni. Ma va sottolineato che il loro portiere ha compiuto quattro miracoli. Lì davanti le abbiamo provate tutte per renderci pericolosi, ma non si riusciva a passare. E quando ci siamo riusciti ci ha pensato il lro portiere. Ora ci garantiremo il passaggio del turno battedo lunedì prossimo il Camerun". Marcelo recrimina invece sulla mancata concessione del rigore, per una strattonata nei suoi confronti, a due minuti dal 90'. "Il fallo c'era, sono stato trattenuto - dice - e senza quell'intervento non so come sarebbe andata a finire".