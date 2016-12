Brasile, Lula teme un altro Maracanazo

11:27 - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha detto oggi di temere una finale ai prossimi Mondiali di calcio come quella del 1950, passata alla storia in Brasile come 'Maracanazo', in cui la super-favorita Seleçao perse contro l'Uruguay. "Ho paura che succeda quello che è successo contro l'Uruguay nel '50. Siamo entrati in campo spavaldi e abbiamo perso 2-1", ha detto Lula.

L'ex presidente ha poi definito "una schiocchezza" la richiesta di avere una fermata della metropolitana "fin dentro gli stadi". "Meglio fare quattro passo a piedi", ha aggiunto.