Brasile, l'Atletico Paranaense licenzia Adriano

20:47 - E' fallito l'ennesimo tentativo di tornare a giocare a calcio di Adriano, ex attaccante di Inter, Parma, Fiorentina e Roma. L'Atletico Paranaense ha infatti comunicato sul suo sito di aver rescisso di comune accordo il contratto della punta dopo appena due mesi dalla firma, anche se in realtà il giocatore sarebbe stato licenziato e rimandato a casa. "Adriano Leite Ribeiro non fa più parte della rosa. L’Atletico Paranaense augura buona fortuna al giocatore per i suoi progetti futuri", si legge nella nota del club.

Un passo atteso da parte della società rossonera dopo che Adriano non si è presentato agli allenamenti negli ultimi due giorni e giovedì notte è stato pizzicato a divertirsi in una discoteca di Curitiba. L'Imperatore era tornato in campo dopo due anni di inattività ma col Paranaense aveva collezionato appena 4 presenze, una da titolare, con un solo gol segnato, nella sconfitta per 2-1 in Copa Libertadores contro il The Strongest. A 32 anni pare che Adriano non sia rassegnato al ritiro: l'obiettivo è trovare un'altra squadra in vista dell'inizio del campionato.