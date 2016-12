Brasile, il ritorno di Adriano: ha firmato per l'Atletico Paranaense

16:28 - Dimagrito, motivato e chissà, magari nuovamente decisivo. La notizia del giorno in Brasile è un misto tra amarcord e speranza, perché riguarda un grande "ex" italiano e perché, tutto sommato, sarebbe anche l'ora che il calcio torni a essere al centro della sua vita. A due anni dall'ultima apparizione, torna infatti in campo Adriano cui l'Atletico Paranaense, dopo un mese e messo di prova, ha deciso di far firmare un contratto.

L'annuncio è stato dato dal club che, peraltro, ha messo online la foto della firma (qui accanto). L'ingaggio è di un anno. Le cifre non si conoscono, ma si parla di qualcosa come 100mila rais al mese, circa 30mila euro. Adriano, dicono in Brasile, si è messo di buzzo buono e ha perso una quindicina di chili. Ha cambiato vita, pare, e ha tutta l'intenzione di tornare a essere un calciatore dopo due anni passati altrove, un po' a guarire dall'infortunio al ginocchio - ha fatto due volte il crociato - e un po' da se stesso. Dai suoi guai. Fatto sta che l'Atletico Paranaense, non proprio l'ultimo club brasiliano, ha deciso di puntare su di lui per la Coppa Libertadores. Dove serve esperienza e servirebbero i suoi gol. I gol che una volta sapeva fare. Una scommessa, per ora, il resto lo dirà il tempo.