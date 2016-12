Brasile, i tifosi del San Paolo contestano Pato 

16:31 - Decisamente un brutto periodo per Pato. Dopo essere stato scaricato dal Corinthians e quasi aggredito dagli ultras del Timao, l'ex attaccante del Milan, passato in prestito ora al San Paolo, non ha trovato miglior accoglienza da parte di quelli che dovrebbero essere i suoi nuovi tifosi che hanno manifestato il loro dissenso esibendo uno striscione molto chiaro - "Pato no" - e intonando cori offensivi per protestare contro il suo arrivo.

Alcuni cronisti brasiliani, inoltre, già ironizzano sulla coppia che il "Papero" formerà con il centrocampista Ganso, che in portoghese significa "Oca". Insomma, decisamente un inizio da dimenticare