Brasile-Germania a Rodriguez Moreno

00:07 - Sarà l'arbitro Marco Rodriguez Moreno a dirigere, martedì a Belo Horizonte, la semifinale dei mondiali tra Brasile e Germania. Lo ha annunciato la Fifa. L'arbitro messicano, 40 anni, è alla terza direzione in questi Mondiali. In precedenza, nella fase a gironi, aveva diretto Belgio-Algeria e Italia-Uruguay, partita in cui decise l'espulsione di Marchisio che contribuì all'eliminazione dell'Italia e non vide il morso di Suarez a Chiellini.