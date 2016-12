Brasile, Fred è il secondo peggior attaccante di sempre

09:13 - E' vero, spesso i numeri contano poco: in questo caso pesano, eccome. Secondo una statistica, Fred è il secondo peggior attaccante che abbia mai giocato nel Brasile in un Mondiale. Fred ha segnato una sola rete in 5 partite (402 minuti): peggio solo Alcindo, con 0 reti all'attivo, ma solo 2 partite giocate. Insomma, un fallimento: e l'infortunio di Neymar "obbliga" Scolari a farlo giocare ancora, con buona pace dei tifosi brasiliani.

Nessuno si aspettava numeri alla Ronaldo, ovviamente, nè alla Romario: ma fare peggio di Tostao o Dinamite (con tutto il rispetto) è considerabile a tutti gli effetti un fallimento clamoroso. Poi è probabile che contro la Germania improvvisamente segni 4 reti e prenda 10 in pagella: le premesse però sono contrarie. E a qualcuno saranno risuonate in mente le parole di un certo Adriano, che si candidava per una maglia verdeoro: solo una provocazione, certo. Oppure no?

LA STATISTICA UFFICIALE

Nella tabella troviamo l'anno del Mondiale, il nome del giocatore, le partite disputate, le reti segnate, i minuti totali e i minuti impiegati per trovare ogni rete.