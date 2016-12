Brasile, Dunga perdona Maicon: "Le porte non sono chiuse" 

13:56 - "Tutti abbiamo diritto a una seconda chance". Dunque, anche Maicon. Così Carlos Dunga, dopo l'1-0 del Brasile contro l'Ecuador: "Mi fa male togliere un'opportunità a un giocatore" ha detto il ct verdeoro. "Ma a volte certe cose accadono: sono al comando e devo prendere decisioni. Rispetto molto Maicon e le porte non sono chiuse". Intanto il laterale giallorosso ha avuto un proficuo colloquio con Garcia: anche sulla sponda Roma è tutto chiarito.

Il caso è chiuso. Il ritardo, la lite con Gilmar Rinaldi, l'allontanamento dal ritiro della Seleçao, tutto insomma messo alle spalle. Almeno a parole, quelle ovviamente di Dunga, apparse comunque sincere e non di circostanza. Ora, capitolo verde-oro, sarà solo il campo a dire se Maicon tornerà o meno a vestire la maglia della sua nazionale. Il campo che significa Roma. Il club giallorosso ha atteso il ritorno del giocatore per capire realmente consa fosse successo nel ritiro del Brasile. Ecco spiegato allora il faccia a faccia di ieri con Garcia: durato poco, essenziale e chiarificatore. Maicon è a disposizione, lavora coi compagni, è pronto a riprendersi la sua fascia di competenza. In Champions, con tutta probabilità.