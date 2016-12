Brasile, Dunga fa tremare Maicon: "Se parlo, lo rovino"

22:53 - Dal Brasile rimbalzano le parole di Carlos Dunga, che ha gettato nuove ombre su Maicon. Il fresco ct della Seleçao, infatti, è tornato a parlare del caso che ha visto coinvolto il romanista, anche se più che fare chiarezza ha reso ancora più complicata la vicenda. "Se dico quale è stato il problema e cosa ha fatto Maicon lui poi rischia di perdere il contratto con la Roma e con lo sponsor e sarebbe colpa mia", ha dichiarato Dunga a Fox Sports.

"Devo spiegare solo ai miei dirigenti come stanno le cose, e ne ho parlato anche con i giocatori. Qualcuno poi ha ricamato sulla vicenda ma non è un mio problema questo", ha aggiunto. Sul futuro: "Le porte non sono chiuse per nessuno, in quel momento ho solo preso una decisione per il bene del giocatore e del gruppo".