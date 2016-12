Brasile, Dunga convoca Dodò e lascia a casa Maicon 

17:49 - Porte aperte. Non queste, però. Per Maicon in nazionale se ne riparlerà eventualmente dopo le amichevoli di ottobre contro Argentina e Giappone: il ct del Brasile Carlo Dunga ha infatti escluso il romanista dalla lista dei convocati per i prossimi due impegni della Seleçao, scelta suggerita tanto dalla volontà di provare giocatori nuovi quanto dall'eco della bufera di settimana scorsa che proprio nel ritiro del Brasile aveva visto protagonista Maicon, allontanato dopo una violenta lite con Gilmar Rinaldi. Convocato invece l'interista Dodò, protagonista in maglia nerazzurra in questo inizio di stagione. Insieme al nerazzuro l'altra novità è rappresentata da Mario Fernandes del Cska Mosca. Presente anche il portiere del Napoli Rafael.



Questa la lista dei convocati

Portieri: Jefferson (Botafogo), Rafael Cabral (Napoli). Difensori: Mario Fernandes (Cska Mosca), Danilo (Porto), Filipe Luis (Chelsea), Dodo' (Inter), David Luiz (Psg), Marquinhos (Psg), Miranda (Atletico Madrid), Gil (Corinthians). Centrocampisti: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City), Ramires (Chelsea), Elias (Corinthians), Oscar (Chelsea), Willian (Chelsea), Philippe Coutinho (Liverpool), Everton Ribeiro (Cruzeiro). Attaccanti: Robinho (Santos), Neymar (Barcellona), Ricardo Goulart (Cruzeiro), Diego Tardelli (Atletico MG).