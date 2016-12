Brasile, ct Scolari indagato per evasione fiscale

12:11 - Guai in vista per il ct del Brasile Felipe Scolari, indagato in Portogallo per una presunta evasione fiscale da circa 7 milioni di euro sui diritti di immagine tra il 2003 e il 2008 quando era alla guida della Nazionale lusitana. "In tutti i paesi in cui ho lavorato ho sempre dichiarato il mio reddito. So di essere nel giusto. Se c'è qualcosa di sbagliato non è colpa mia. La giustizia stabilirà come sono andati i fatti", si è difeso Scolari.

Secondo la stampa brasiliana, la magistratura portoghese vuole vederci chiaro in merito a una serie di bonifici su società estere per verificare chi fossero i reali beneficiari. In particolare sarebbero sospetti versamenti per 7.425.438,59 milioni di euro presumibilmente pagati a Scolari attraverso una società, la Chaterella Investors Limited, soldi poi trasferiti su un conto bancario a Miami presso una filiale del Credit Lionnays. Una parte di questo importo è stata successivamente accreditata a una società denominata Flamboyant Sports, con sede in Olanda e uffici alle Bahamas.