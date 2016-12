Brasile, Coelho all'attacco: "Ronaldo è un imbecille"

18:39 - "Ronaldo? E' un imbecille". Lo scrittore brasiliano Paulo Coelho attacca duramente l'organizzazione dei Mondiali e l'ex attaccante della Seleçao chiarendo la propria posizione su quanto sta accadendo nel Paese che, tra un mese scarso, sarà al centro del mondo calcistico: "Ronaldo - ha detto Coelho - è un imbecille perché dice che non è compito dei Mondiali costruire le infrastrutture. Dovrebbe tenere la bocca chiusa".

Coelho ha poi spiegato di essere molto preoccupato perché "il contesto è molto teso. E' tornata la violenza. Il Paese vuole mostrare un volto che non corrisponde alla verità. C'è una divisone tra il popolo e il governo". E ancora: "Guarderò le partite in tv ma non andrò allo stadio. Ero nella delegazione ufficiale con Lula, Dunga e Romario quando la Fifa ha scelto il Brasile. Ma sono molto deluso da tutto quello che è accaduto da allora. Avremmo potuto usare il denaro per costruire qualcosa di diverso in un Paese che ha bisogno di tutto: ospedali, scuole, trasporti".