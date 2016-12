Brasile, che gaffe: maglia verde-oro falsa per Papa Francesco

15:17 - Forse centra la rivalità tra brasiliani e argentini. Forse è una semplice svista. O magari solo un errore del collega giornalista sudamericano che ha riportato la notizia. Fatto sta che, secondo il prestigioso O Globo, durante la visita privata della presidente del Brasile Dilma Rousseff a Papa Francesco in Vaticano la maglietta della nazionale verde-oro donata in quell'occasione al Pontefice era un falso. Sì, un tarocco, un modello nè originale nè ufficiale: secondo il giornale carioca la numero 10 firmata da Pelè era infatti una maglia oggi disponibile solo fra i venditori ambulanti. E anche il pallone ricevuto da Bergoglio, con l'autografo di Ronaldo, non era il Brazuca, modello scelto per i prossimi Mondiali, ma un altro. Insomma, vista così, una mezza "sola" al papa argentino.