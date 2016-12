Brasile: brivido Neymar, storta in allenamento

22:48 - Attimi di apprensione per Neymar in allenamento. Il fuoriclasse brasiliano ha rimediato una distorsione alla caviglia destra nel corso di una partitella in famiglia. Neymar ha appoggiato male il piede e si è accasciato, subito soccorso da compagni e staff medico. Dopo un primo controllo il sospiro di sollievo: nulla di serio, tanto che l'attaccante del Barcellona si è subito riaggregato ai compagni per terminare la seduta.

Poco dopo è stato il ct Felipe Scolari a fugare ogni dubbio sulle condizioni del giocatore: "Neymar sarà al 100% contro la Croazia". Il Mondiale al via tra tre giorni sarà ricordato anche per gli infortuni che hanno levato di mezzo alcuni dei giocatori più attesi alla vigilia del torneo: da Falcao a Montolivo, da Reus a Ribery. Senza contare Ronaldo, Suarez, Vidal e Palacio, che arrivano all'appuntamento in condizioni precarie.