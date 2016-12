Brasile, beffa Neymar: l'attaccante già cammina

20:46 - La tremenda sconfitta con la Germania in semifinale he gettato nello sconforto il Brasile intero. La Seleçao, che doveva fare a meno di pilastri come Thiago Silva e Neymar, ha dovuto soccombere in appena mezz'ora. Ma il day after è anche peggio: Neymar, infatti, è stato ripreso da 'Espn' a passeggio nella sua casa di Guarujà, nello stato di San Paolo. L'attaccante è reduce da una frattura della vertebra che dovrebbe costargli 45 giorni di stop.

Dopo il terribile scontro con Zuniga durante il match con la Colombia, valido per i quarti di finale, si era temuto moltissimo per la salute del giocatore. Gli esami erano stati chiari: per Neymar era necessario un mese e mezzo di stop. Sorprende - e sa anche di beffa per la nazionale di Scolari - che il giocatore sia già tornato a camminare normalmente a distanza di pochi giorni. Le immagini diffuse da 'Espn' risalgono addirittura a martedì mattina. Il padre dell'attaccante aveva anche ipotizzato che in caso di finale Neymar avrebbe potuto fare uno sforzo (nonostante il parere negativo dei medici) ed essere presente.

Il fatto che si sia già rimesso in sesto potrebbe, in parte, confortare la Fifa che dovrebbe versare al Barcellona un risarcimento danni pari a 13.972 euro al giorno qualora l'indisponibilità del giocatore si protragga oltre il 2 agosto. La cifra è stata calcolata in base ai guadagni annui di Neymar (circa 5 milioni di euro). Se i giorni di stop fossero davvero 45, ai blaugrana andranno quasi 240mila euro.