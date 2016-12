Brasile, aggredito Vanderlei Luxemburgo: pistola alla tempia

11:25 - Attimi di terrore per Vanderlei Luxemburgo a Barra da Tijuca, nella zona est di Rio de Janeiro. Il tecnico del Flamengo è stato aggredito a un semaforo mentre stava andando al campo d'allenamento. Un uomo a bordo di una moto l'ha avvicinato e gli ha puntato una pistola alla tempia, facendosi consegnare l'orologio. "Questo è il Brasile, ho avuto una grande paura", ha detto l'ex ct verdeoro.

Tutto è successo in pochi istanti in un quartiere per benestanti dove risiedono diversi calciatori. Per evitare problemi, Luxemburgo solitamente circola per Rio a bordo di una vettura blindata, ma questa volta ha scelto un'auto normale. Una leggerezza che poteva costargli molto cara.



"Quel ragazzo mi ha messo la pistola in faccia - ha raccontato Luxemburgo durante una conferenza stampa-. Ero fermo in attesa del verde, e mi hanno puntato un'arma contro. 'Non voglio ucciderti', ha detto e per fortuna non lo ha fatto. Gli ho consegnato l’orologio ed è fuggito velocemente".