Brasile, Adriano gioca solo 13 minuti e manda al diavolo l'allenatore

18:57 - Adriano non si smentisce. Chili più chili meno, l'Imperatore (o ex Imperatore) non manca mai di far parlare di sè. Nuova squadra, nuova lite. La luna di miele con la sua nuova squadra, l'Atletico Paranaense è durata ben poco. L'ex attaccante dell'Inter ha infatti litigato con l'allenatore Miguel Angel Portugal e non si è presentato in sala stampa per una conferenza stampa. Adriano, ancora in condizioni atletiche non ottimali, era entrato in campo al 37' del secondo tempo nella gara contro il Velez Sarsfield di Mauro Zarate, vinta poi dagli argentini per 2-0 e valida per la fase a gironi della Coppa Libertadores. Un impiego troppo ridotto per il brasiliano che ha protestato in maniera plateale contro l'allenatore colpevole di non averlo fatto entrare prima in campo. Adriano ha poi lasciato il terreno di gioco scuro in volto e si è diretto negli spogliatoi evitando di salutare il tecnico.