Brasile 2014, Zarate potrebbe essere convocato dal Cile

16:47 - Mauro Zarate ai Mondiali con la maglia del Cile. No, non è l'ennesima provocazione del calciatore argentino di una carriera fatta di alti e (molti) bassi, ma una possibilità concreta. L'agente dell'ex punta di Lazio, Luis Ruzzi, ha dichiarato: "Sì, è un’ipotesi molto concreta. E’ vero che Mauro è di nazionalità argentina, ma suo padre è di nazionalità cilena e pertanto anche lui fra poco tempo potrebbe acquisire il passaporto cileno".

Mauro Zarate possiede molti fan in Cile, tra cui il tecnico Sampaoli: "Il ct è sempre stato un suo grande estimatore e lo segue fin da quando è arrivato in Italia. C’è un certo rapporto tra loro e se tutto andrà bene ci sarà questa grande occasione per lui, ovvero la possibilità di disputare la più grande competizione calcistica", ha proseguito Ruzzi al sito Fantagazzetta.com.



Quella con il Cile sarebbe un'occasione molto importante e da cogliere al volo per Zarate, chiuso dai moltissimi campioni presenti nella Selecion: "Con l’Argentina è normale che non ci sarebbero state grandi possibilità, considerato che è stato un periodo abbastanza lungo fermo, e non per causa sua, e se pensiamo anche al fatto che rimane fuori addirittura Tevez…Con il Cile può giocarsi le sue carte ed essere protagonista", ha chiosato l'agente.