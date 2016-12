Brasile 2014: Usa, parrucchieri nello spazio 

22:22 - Barack Obama ha sorpreso un po' tutti seguendo Usa-Germania dall'Air Force One, per poi, una volta atterrato a Minneapolis, celebrare il passaggio del turno. Ma quello che ha fatto il presidente americano è niente rispetto a quanto accaduto a 400 km di altezza. Siamo nella stazione spaziale internazionale, e anche da qui si può seguire il Mondiale. Due astronauti americani, Steve Swanson e Reid Wiseman, prima di sintonizzarsi su Usa-Germania hanno scommesso sulla vittoria della loro squadra col collega tedesco Alexander Gerst. In caso di vittoria degli Stati Uniti, il tedesco si sarebbe fatto disegnare sulla testa la bandiera a stelle e strisce; in caso di vittoria della Germania, i due americani avrebbero tagliato i capelli a zero. Ed ecco allora Alexander Gerst, contento per la vittoria della squadra di Loew, che rasa i suoi colleghi. Cosa non facile, perché in assenza di gravità i capelli rischiano di volare via spargendosi per tutta la cabina, ma con un aspiratore il problema è risolto. Scommessa persa ma pagata col sorriso due americani, visto che la sconfitta non ha impedito alla squadra di Klinsmann di arrivare agli ottavi.