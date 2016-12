Brasile 2014, ultimo test con il Fluminense: Italia con il tridente Cerci-Immobile-Insigne 

17:36 - Dopo la festa a Casa Azzurri ecco il primo test sul suolo brasiliano, stasera alle 22,30. Si avvicina l'esordio di Manaus contro l'Inghilterra, il count-down segna il meno sei, alle spalle tre giorni di lavoro nel ritiro di Mangaratiba: il Fluminense darà indicazioni importanti sulla tenuta atletica degli azzurri e soprattutto sullo stato di forma delle cosiddette seconde linee che Prandelli si prepara a mandare in campo stasera a Volta Redonda. Un 4-3-3 con davanti Immobile assistito da Cerci e Insigne.

Stadio esaurito, grande attesa e soprattutto grande caldo. Il Fluminense, secondo in classifica nel campionato brasiliano assieme a Corinthians, San Paolo e International alle spalle del Cruzeiro e squadra più antica di Rio de Janeiro, non avrà ovviamente Fred - il centravanti è in ritiro con la Seleçao - il volto più noto in campo sarà quello dell'argentino Conca - già alla corte di Lippi in Cina - e potrà contare su uno stadio stracolmo e stracarico, un bolgia che servirà a dare agli azzurri quella iniezione di adrenalina inevitabile e salutare dopo giorni di splendido isolamento nel ritiro dorato del Portobello Safari Resort.



Ma, risvegli a parte, nella "sauna" di Volta Redonda - un centinaio di chilometri da Mangaratiba - ciò che Prandelli conta e spera di vedere è un'Italia duttile e integrata, dove anche chi sinora ha meno giocato sappia garantirgli concentrazione, tenuta fisica, attenzione tattica per quell'idea di squadra mutevole e multi-modulo che ha in mente. E allora, al fischio d'inizio, spazio tra i pali per Perin, difesa a quattro con Abate e Darmian esterni, Ranocchia e Paletta centrali; centrocampo a tre con Thiago Motta, Parolo e Aquilani e davanti il tridente mix di velocità-forza-fantasia formato da Cerci, Immobile e Insigne. Appuntamento dunque a questa sera: l'Inghilterra si avvicina, il Fluminense potrà dirci come le sta andando incontro la nostra nazionale.