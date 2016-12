Brasile 2014, Stati Uniti: Klinsmann taglia Donovan

10:17 - Il ct degli Stati Uniti Klinsmann ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per il Mondiale e salta subito all'occhio l'assenza di Landon Donovan, il giocatore simbolo del calcio americano in questo millennio. La stella dei Galaxy, miglior realizzatore della nazionale Usa con 57 reti, non potrà così giocare la sua quarta coppa del mondo dopo le partecipazioni nel 2002, 2006 e 2010. C'è invece l'ex romanista Michael Bradley, ora a Toronto.

"Non vedevo l'ora di giocare il Mondiale in Brasile e adesso, come potete immaginare, sono molto deluso per questa decisione", ha scritto Donovan su Facebook. Il ct Klinsmann si affiderà così all'esperienza di Clint Dempsey, ex Fulham e Tottenham, e al veterano della MLS Chris Wondolowski, mentre il nome nuovo è quello di Aron Johannsson, 23 anni, reduce da 17 gol in Eredivisie con l'AZ. Infine il ct scommette sul baby Julian Green, centrocampista di 18 anni che milita nel Bayern Monaco.

Gli Stati Uniti sono inseriti nel gruppo G con Germania, Ghana e Portogallo.

Ecco i 23 convocati degli Stati Uniti:

Portieri: Brad Guzan (Aston Villa/Ing), Tim Howard (Everton/Ing), Nick Rimando (Real Salt Lake).

Difensori: DaMarcus Beasley (Puebla/Mex), Matt Besler (Sporting Kansas City), John Brooks (Hertha Berlin/Ger), Geoff Cameron (Stoke City/Ing), Timmy Chandler (Nuremberg/Ger), Omar Gonzalez (LA Galaxy), Fabian Johnson (Borussia Monchengladbach/Ger), DeAndre Yedlin (Seattle Sounders FC).

Centrocampisti: Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes/Fra), Michael Bradley (Toronto FC), Brad Davis (Houston Dynamo), Mix Diskerud (Rosenborg/Nor), Julian Green (Bayern Munich/Ger), Jermaine Jones (Besiktas/Tur), Graham Zusi (Sporting Kansas City).

Attaccanti: Jozy Altidore (Sunderland/Ing), Clint Dempsey (Seattle Sounders FC), Aron Johannsson (AZ Alkmaar/Ola), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes).