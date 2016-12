Brasile 2014: Spagna in ansia, Diego Costa fermo 15 giorni

10:18 - Diego Costa dovrà osservare circa 15 giorni di assoluto riposo: gli esami effettuati dal bomber dell'Atletico Madrid alla Clinica Cemtro di Madrid hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia destra che costringerà il giocatore ad evitare gli allenamenti con la Nazionale spagnola per almeno due settimane. A questo punto c'è anche l'ipotesi di un taglio dai 23 convocati per Brasile 2014: ne potrebbe usufruire Fernando Llorente.

Dopo aver saltato praticamente tutta la finale di Champions League contro il Real, Diego Costa potrebbe dunque perdere anche il Mondiale. I campioni del mondo giocheranno il 30 maggio in amichevole contro la Bolivia, ma l'attaccante non ci sarebbe comunque stato perché Del Bosque ha deciso di dare riposo ai giocatori di Real Madrid e Atletico. Nella lista dei 19 per l'amichevole contro i sudamericani non figurano né Llorente né Alvaro Negredo: un chiaro segnale che gli attaccanti di Juve e Manchester City sono i più indiziati per il taglio. Ma l'eventuale assenza di Diego Costa potrebbe cambiare le carte in tavola: Del Bosque ha più volte affermato di volere tutti i giocatori al 100% per il 13 giugno, quando la Spagna esordirà contro l'Olanda. Sembra davvero difficile che Diego Costa possa esserlo...