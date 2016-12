Brasile 2014, Spagna: Diego Costa si allena col gruppo

10:22 - La Spagna sorride. Nel primo giorno di allenamento per il gruppo dei 23 convocati dal ct Vicente Del Bosque per i Mondiali in Brasile, Diego Costa ha svolto la sessione completa coi compagni di squadra, partecipando anche alla partitella finale. Il bomber dell'Atletico, infortunatosi al bicipite femorale nel corso della finale di Champions League del 24 maggio, non ha avuto alcun problema e sembra già in buono stato di forma.

A Las Rozas, luogo del raduno spagnolo, si sono presentati anche gli altri giocatori di Real Madrid (Iker Casillas, Sergio Ramos e Xabi Alonso) e Atletico (Villa, Koke e Juanfran). L'unico ad aver svolto lavoro a parte è stato proprio il terzino destro dei Colchoneros, che si giocherà il posto con Azpilicueta ma al momento accusa problemi alla caviglia. In serata la Roja partirà per Washington, dove il 7 giugno affronterà El Salvador in amichevole; poi sarà la volta di Curitiba, e il 13 giugno ci sarà l'esordio nel difficilissimo Girone B contro l'Olanda, nel remake della finale di Sudafrica 2010.