Brasile 2014: Saborio del Costarica a casa

11:42 - Brutta tegola per il Costarica, inserito nel gruppo D ai prossimi Mondiali, con Inghilterra, Uruguay e soprattutto Italia. Il ct Pinto in Brasile dovrà infatti fare a meno di Alvaro Saborio, 32enne attaccante del Real Salt Lake (MLS negli Usa), che si è fratturato il quinto metatarso del piede destro e dovrà quindi rimanere fermo per almeno tre mesi. Saborio si è infortunato nell'ultimo allenamento prima delle amichevoli contro Giappone e Irlanda. E' una perdita importante perchè Saborio, oltre ad un essere un prolifico goleador (32 reti in 93 presenze in nazionale), è considerato un leader del gruppo. Per il Costarica è il secondo duro colpo in pochi giorni dopo che il laterale Bryan Oviedo dell'Everton non è riuscito a riprendersi da una frattura a tibia e perone subita a gennaio.