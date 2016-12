Brasile 2014: Ronaldinho escluso, la sua casa in affitto

11:48 - Godersi le partite del Mondiale a casa di Ronaldinho. E' l'ultima trovata dell'ex fuoriclasse di Milan e Barcellona, escluso dal ct del Brasile Luis Felipe Scolari dalla lista dei 23 calciatori che parteciperanno al Mondiale al via tra venti giorni. Ronaldinho ha deciso di non farsi comunque scappare l'occasione di guadagnare qualcosa dalla manifestazione affittando una delle sue case a Rio de Janeiro. Il tutto alla modica cifra di 11mila euro per notte.

La villa, situata a Barra da Tijuca, è ovviamente dotata di tutti i comfort: cinque camere da letto, sei bagni, sauna, piscina, garage e giardino. La casa sarà disponibile nelle prime due settimane di luglio, periodo in cui Ronaldinho non sarà in Brasile perché impegnato in una tournée in Cina con l'Atletico Mineiro. E' possibile trovare tutti i dettagli sul profilo twitter di R10, che ha pubblicizzato l'operazione sui social network.