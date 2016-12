Brasile 2014: Rizzoli arbitrerà Argentina-Belgio

08:23 - Sarà l'italiano Nicola Rizzoli a dirigere il quarto di finale dei Mondiali Argentina-Belgio, in programma sabato a Brasilia. Rizzoli, 42 anni, ha già diretto due incontri in questa edizione della Coppa del Mondo, Spagna-Olanda e proprio l'Argentina nel 3-2 contro la Nigeria. L'altra partita dei quarti in programma sabato, Olanda-Costa è stata affidata all'uzbeko Ravshan Irmatov, al quarto impegno in questo Mondiale.