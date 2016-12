Brasile 2014: Reus fuori in barella, Germania in ansia

23:39 - La Germania trattiene il respiro per Marco Reus. L'attaccante del Borussia Dortmund è stato costretto a lasciare il campo in barella al 45' dell'amichevole con l'Armenia, ultimo test prima del Mondiale, a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Reus ha appoggiato male il piede dopo un contrasto di gioco con Yedigaryan ed è rimasto a terra dolorante. Il tedesco è stato subito trasportato all'ospdedale di Mainz per accertamenti.

Il Mondiale che sta per partire si conferma stregato per quanto riguarda gli infortuni. Il ko del tedesco infatti arriva al termine di una giornata che ha visto i forfait del francese Franck Ribery e del russo Roman Shirokov, costretti a rinunciare al Mondiale a causa delle precarie condizioni fisiche. Per lo stesso motivo non ci saranno il colombiano Radamel Falcao e l'azzurro Riccardo Montolivo, mentre Giuseppe Rossi non è riuscito a recuperare uno stato di forma adeguato a convincere il ct Cesare Prandelli.



Ci saranno, ma non al meglio, Cristiano Ronaldo, Arturo Vidal e Rodrigo Palacio: il fuoriclasse portoghese è alle prese con una fastidiosa infiammazione al tendine rotuleo, il centrocampista del Cile è reduce da un'operazione al menisco mentre l'attaccante argentino ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra nell'amichevole contro Trinidad e Tobago.