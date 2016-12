Brasile 2014: Ranocchia e Mirante tornano in Italia

16:45 - Parte il Mondiale e si chiude l'esperienza brasiliana delle due riserve azzurre, Ranocchia e Mirante, che venerdì sono rientrate in Italia. "E' stato un piacere far parte di questo gruppo, mi sono proprio divertito - ha scritto il difensore dell'Inter su Twitter -. Ora lascio a voi la parte difficile! In bocca al lupo... Azzurri!". I due giocatori erano rimasti in ritiro fino all'ultimo giorno utile per un eventuale cambio in caso di infortunio.