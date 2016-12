Brasile 2014, Portogallo: ecco i 23 di Bento

19:37 - Il ct del Portogallo, Paulo Bento, ha diffuso la lista dei 23 convocati per il Mondiale. Non c'è il difensore nerazzurro Rolando e un altro giocatore dal passato interista, Quaresma, ora al Porto. Insieme a loro non parteciperanno all'avventura accanto a Cristiano Ronaldo anche il portiere Anthony Lopes (Lione), il difensore Antunes (Malaga), i centrocampisti André Gomes (Benfica) e Joao Mario (Vitoria Setubal) e la punta Ivan Cavaleiro (Benfica).

ECCO I 23 DI BENTO

Il Portogallo è inserito nel gruppo G, insieme con Germania, Stati Uniti e Ghana

Questa la lista:

Portieri: Beto (Siviglia/Spa), Eduardo (Braga) e Rui Patricio (Sporting Lisbona)

Difensori: Andre' Almeida (Benfica), Bruno Alves (Fenerbahce/Tur), Pepe e Fabio Coentrao (Real Madrid/Spa), Joao Pereira e Ricardo Costa (Valencia/Spa), Neto (Zenit/Rus)

Centrocampisti: Ruben Amorim (Benfica), Joao Moutinho (Monaco/Fra), Miguel Veloso (Dinamo Kiev/Ucr), Raul Meireles (Fenerbahce/Tur), William Carvalho (Sporting Lisbona)

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Spa), Helder Postiga (Lazio/Ita), Eder e Rafa (Braga), Hugo Almeida (Besiktas/Tur), Nani (Manchester United/Ing), Varela (Porto), Vieirinha (Wolfsburg/Ger).