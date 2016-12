Brasile 2014, Osvaldo: "Questa è una farsa, contento di non farne parte" 

08:20 - Pablo Daniel Osvaldo non è volato a Rio con l'Italia di Prandelli, ma il rammarico - stando alle sue dichiarazioni su Twitter - è pari a zero. L'attaccante del Southampton, infatti, si è molto risentito per il rigore concesso dall'arbitro Nishimura a favore del Brasile nel match inaugurale contro la Croazia: "Sono contento di non fare parte di questa farsa" ha scritto senza mezzi termini l'ex giocatore della Juve sul social network.

Contento de no ser parte de esta farsa..

— Dani Osvaldo (@danistone25) 12 Giugno 2014