Brasile 2014, Olanda: la lista dei 23 convocati

Louis Van Gaal ha reso nota la lista definitica con i 23 convocati dell'Olanda per il Mondiale in Brasile. L'unica assenza di rilievo riguarda Rafael Van der Vaart, il centrocampista e capitano dell'Amburgo: il suo forfait non è una sorpresa visto che già era in dubbio negli ultimi giorni a causa di un infortunio. C'è invece Robin Van Persie. Nella lista un solo giocatore "italiano": si tratta di Nigel De Jong del Milan.

Van Gaal punta molto su diversi giovani di talento come il difensore centrale de Vrij, nel mirino della Lazio, e il centrocampista Jordie Clasie, entrambi del Feyenoord, e Memphis Depay, esterno d'attacco del PSV. Robben e Sneijder, con Van Persie, rappresentano il trio di fuoriclasse del gruppo oranje. La lista dei 23 convocati dell'Olanda: Portieri: Jasper Cillessen (Ajax), Tim Krul (Newcastle), Michel Vorm (Swansea); Difensori: Daley Blind (Ajax), Daryl Janmaat (Feyenoord), Terence Kongolo (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Feyenoord), Joel Veltman (Ajax), Paul Verhaegh (Augsburg), Ron Vlaar (Aston Villa), Stefan de Vrij (Feyenoord); Centrocampisti: Jordy Clasie (Feyenoord), Leroy Fer (Norwich), Jonathan De Guzman (Swansea), Nigel de Jong (AC Milan), Wesley Sneijder (Galatasaray), Georginio Wijnaldum (PSV Eindhoven); Attaccanti: Memphis Depay (PSV), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Dirk Kuijt (Fenerbahce), Jeremain Lens (Dynamo Kiev), Robin van Persie (Manchester United), Arjen Robben (Bayern Munich).