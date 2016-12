Brasile 2014: Olanda-Argentina va al turco Cakir

09:10 - Sarà Cuneyt Cakir l'arbitro di Olanda-Argentina, seconda semifinale dei Mondiali in Brasile. L'esperto direttore di gara turco, 37 anni, è stato designato dallo svizzero Busacca per la gara che stabilirà quale nazionale potrà sfidare la vincente di Brasile-Germania allo stadio Maracanà domenica. A proposito di finale, la designazione di Cakir accresce le possibilità dell'italiano Nicola Rizzoli per la direzione dell'ultimo atto del Mondiale.

Anche Cakir, infatti, era tra i 15 papabili per la finalissima, ma la sua designazione per la semifinale lo esclude automaticamente dalla lista dei candidati. L'arbitro turco è alla sua terza gara nel Mondiale 2014: ha infatti già diretto Brasile-Messico e Algeria-Russia.