Brasile 2014, Mourinho: "L'Italia? Arriverà in finale, può vincere il Mondiale"

11:06 - Sempre sulla linea di confine. Quella sottile tra sincerità e provocazione. E' così Josè Mourinho, anche quando parla di Mondiali e di Italia, con le sue smorfie e i suoi sorrisini: "La Nazionale di Prandelli ha giocatori di talento, ha l'esperienza, ha il savoir faire per affrontare momenti così importanti" ha detto a Eurosport il tecnico del Chelsea. "Può fare tutto. Dove arriverà? In finale, può vincere". Convinzione? Provocazione? Gufata?

Come commentatore - in Brasile sarà arruolato da Eurosport - ha una volta tanto l'opportunità di rilassarsi e sciogliere la tensione. Portogallo a parte - al cuor non si comanda, anche se ti chiami Josè Mourinho - c'è dunque l'Italia tra i pensieri dello Special One. "Ovviamente il girone sarà duro - ha aggiunto - ma se lo supererà, dagli ottavi in poi può far valere la sua preparazione. La tradizione , la fiducia, il gruppo: ecco i punti di forza degli azzurri. Sì, credo che l'Italia possa fare molto bene".