Brasile 2014, mancano 100 giorni al Mondiale

11:20 - Mancano esattamente 100 giorni dall'avvio del Mondiale 2014 in Brasile. Nel Paese sudamericano soltanto lo stadio di Curitiba, una delle quattro sedi ancora in costruzione, è già pronto. Gli organizzatori stanno lottando contro il tempo per arrivare preparati al grande evento e sono stati stanziati altri 27 milioni di dollari per concludere i lavori per tempo. "Stiamo andando a 200 all'ora, molto, molto oltre il normale limite di velocità, e sarà così fino al 12 giugno", sintetizza Jerome Valcke, segretario generale della Fifa.

Preoccupano anche le proteste di massa che già hanno colpito il Brasile lo scorso giugno durante la Confederations Cup. "Sai perché voglio che la Coppa del mondo che si giochi qui? Perché così il mondo intero potrà vedere la realtà in Brasile. La Rio che si vede qui nelle strade, non quella che si vede da fuori", spiega un manifestante, Eron Morales de Melo. Le preoccupazioni della vigilia non hanno però intimorito i tifosi: la prevendita dei biglietti infatti sta andando a gonfie vele.