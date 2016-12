Brasile 2014: la BBC regala un gol all'Inghilterra

17:36 - La voglia di vincere e di segnare contro l'Italia ha giocato un brutto scherzo agli inglesi. A cadere in errore è stata la BBC che al 4' si è lasciata prendere dall'entusiasmo per un (non) gol di Raheem Sterling. La palla colpisce l'esterno della rete dando l'illusione del gol un po' a tutti, ma per i grafici è abbastanza per cambiare immediatamente il risultato: 1-0 Inghilterra, almeno al minuto 3'28.