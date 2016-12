Brasile 2014, Italia: i nostri lettori votano Immobile, ma Balotelli è saldo

15:29 - Balo o Immobile, Immobile o Balo? A pochi giorni dall'esordio nel Mondiale contro l'Inghilterra, il ct Prandelli sembra già aver preso una decisione: sarà il milanista a guidare l'attacco a Manaus. Ma le quotazioni del nuovo attaccante del Borussia Dortmund sono in netta ascesa dopo la tripletta al Fluminense: l'82% dei lettori di Sportmediaset, infatti, si è pronunciato in favore di Ciro. Solo il 18% vorrebbe Balotelli titolare contro i Tre Leoni.

Un campione consistente di votanti (oltre settemila) sul nostro sito, ha stabilito che Ciro dovrebbe guidare l'attacco. Magari parecchi di loro sarebbero propensi a vederlo insieme a Balo, un'opzione che al momento Prandelli sembra aver scartato: "Per la qualità dei giocatori che abbiamo in mezzo al campo sarebbe una forzatura, ma tutto è possibile...". Quest'ultima considerazione, quasi sussurrata, sembra voler testimoniare un piccolo tarlo nella sua testa. E se Immobile, grazie alla sua brillantezza, fosse la soluzione giusta per sfondare il bunker inglese? Il 4-1-4-1, con Candreva e Marchisio esterni alti, è al momento il modulo di cui Prandelli si fida di più. Ma quell'uno, là davanti, potrebbe diventare Ciro. Anche alcuni quotidiani, come 'Corriere' e 'Repubblica', vedono le azioni di Immobile in risalita e lo stato fisico di Balotelli - c'è ancora qualche piccolo acciacco muscolare - fa propendere per il dubbio.

Il resto della formazione è praticamente fatto. Buffon in porta, Darmian e De Sciglio esterni di difesa, Barzagli e Chiellini centrali. De Rossi play basso, Pirlo e Verratti registi, Marchisio e Candreva sulle ali. Poi c'è l'attacco: al momento Balo è stravorito, praticamente certo del posto. Immobile ringhia e non molla. Il ct, qualche notte insonne, deve metterla in conto...