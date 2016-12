Brasile 2014: il Camerun parte, c'è accordo sui premi

18:10 - E' svanito in poche ore il rischio boicottaggio da parte del Camerun: la nazionale africana partirà per il Brasile e disputerà il Mondiale. Eto'o e compagni avevano messo in dubbio la loro partecipazione alla rassegna iridata a causa di alcune incomprensioni sui premi. Adesso, invece, c'è l'accordo con la Federazione: a ogni giocatore del Camerun andrebbero circa 70mila euro, più un premio per l'eventuale piazzamento fra le prime quattro.



Il Camerun, che è inserito nel gruppo A che comprende anche Messico, Brasile e Croazia, esordirà il 13 giugno a Natal contro la Tricolor. I giocatori africani avevano già minacciato di non scendere in campo nell'ultima amichevole contro la Moldavia: alla fine il match si era disputato ma diversi big come Eto'o e Choupo Moting non avevano partecipato. Al termine della gara, inoltre, i calciatori avevano lasciato il terreno di gioco in segno di protesta senza ascoltare il discorso di saluto delle autorità locali.

Adesso la nazionale ha raggiunto un accordo sui premi con i dirigenti, e ha deciso di partire per il Brasile. Il volo è previsto per le 21,30, ora di Yaoundè. A confermarlo è stato anche il sito 'Camfoot', lo stesso che aveva dato la notizia della 'rivolta'. "E' una di quelle cose che in qualche nazionale succedono, e certi problemi per le squadre africane diventano più complicati - ha commentato il ct tedesco dei Leoni Indomabili, Volker Finke, intervistato dalla televisione del suo paese 'Sport1' -. Quindi ci vuole più tempo per risolverli, ma adesso è tutto a posto e oggi stesso voleremo verso il Brasile: i miei giocatori sono soddisfatti. Il Camerun giocherà ai Mondiali, lo dico con assoluta certezza, e tutto è stato troppo ingigantito da certa stampa".