Brasile 2014: il Camerun minaccia lo sciopero

16:15 - A pochi giorni dall'inizio di Brasile 2014, il Mondiale rischia di perdere una delle sue 32 protagoniste. Si tratta del Camerun, con i giocatori sul piede di guerra perché non è stato trovato un accordo con la Federazione sui premi. I Leoni Indomabili, che dovrebbero esordire il 13 giugno contro il Messico, hanno minacciato lo sciopero capitanati, ancora una volta, da Samuel Eto'o. Intanto l'amichevole col Moenchengladbach è a forte rischio.

Ad ogni giocatore della rosa sono stati offerti in premio circa 37mila euro, una cifra inferiore rispetto a quella pattuita in occasione della rassegna sudafricana nel 2010. La cosa non va bene ai giocatori, primo su tutti Eto'o che però è recidivo e rischia grosso. Già nel 2011 capitanò uno sciopero dei compagni, prendendosi come regalo una squalifica di 15 partite della nazionale africana.