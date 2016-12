Brasile 2014, il borsino di Prandelli: sale Rossi, scende Cassano 

16:34 - Nell’opera teatrale di Samuel Beckett, Godot lo si aspettava invano. Al contrario l’attesa di Prandelli sta per essere premiata: Pepito Rossi, il giocatore indispensabile al suo progetto, ha dimostrato nei 31 minuti giocati contro il Sassuolo di essere sulla strada buona, quella che conduce direttamente a Rio. E’ tornato in campo dopo 4 mesi, 135 giorni per l’esattezza. E subito è tornato al gol. Conseguentemente sono lievitate le sue chance azzurre. Ed ora si attendono le ultime due di campionato della viola, contro Livorno e Torino, per poterlo considerare abile e arruolabile.

Il suo ritorno - come prevedibile - fa diminuire conseguentemente le possibilità di rivedere in azzurro Antonio Cassano, che Prandelli aveva allertato proprio come alternativa a Pepito, nel ruolo di seconda punta, quale spalla di Balotelli. Va così delineandosi uno scenario in cui – oggi come oggi - 5 attaccanti su 6, hanno già il passaporto in mano per il Brasile. E sono Balotelli, ovviamente; il capocannoniere del campionato Ciro Immobile, Mattia Destro, Alberto Gilardino e Alessio Cerci.

Per il sesto posto si sgomita: se Rossi ritrova la condizione necessaria, non ha rivali.La sua alternativa , come detto, è Cassano, mentre più staccati sono sia Insigne che El Shaarawy, elementi adattissimi in un eventuale 4-3-3. Il napoletano ha riguadagnato posizioni dopo il doppio exploit in Coppa Italia, il rossonero è apprezzatissimo da Prandelli, ma la sua convocazione sarebbe sicuramente rischiosa tenendo presente il lungo periodo di inattività: entrambi sarebbero meritevoli dell’azzurro e faranno parte del listone dei 30. Purtroppo per loro, l’abbondanza di attaccanti bravi, li costringerà molto probabilmente a puntare le loro fiches sull’europeo del 2016. Salvo clamorosi colpi di scena.