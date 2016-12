Brasile 2014: i convocati dell'Inghilterra

19:12 - Se i tifosi italiani devono ancora aspettare per sciogliere gli ultimi dubbi sui convocati di Prandelli per il Mondiale, la nostra prima avversaria, l'Inghilterra, ha già scelto i 23 che partiranno per il Brasile. Nessuna sorpresa per Hodgson che davanti ha chiamato Rooney e Sturridge, affidandosi a Lampard e Gerrard in mezzo al campo e al sorpredente Lallana. Tra le riserve anche Carrick, Cleverley, Andy Carroll e Jermaine Defoe.

A un mese dall'inizio del Mondiale, poi, il ct inglese ha dovuto incassare l'addio di Ashley Cole di non vestire più la maglia dei Tre Leoni. "Ho sentito Hodgson e concordo con la sua linea di puntare sui giovani. Credo che sia il momento giusto per lasciare", ha spiegato con un messaggio postato su Twitter il giocatore 33enne che debuttò con la nazionale dei Tre Leoni contro l'Albania nel 2001 collezionando 107 presenze che ne fanno il quinto giocatore di sempre nella storia dell'Inghilterra.

LA LISTA COMPLETA



Portieri

Hart, Foster, Forster

Difensori

Johnson, Jones, Cahill, Jagielka, Smalling, Baines, Shaw

Centrocampisti

Gerrard, Wilshere, Henderson, Lampard, Milner, Barkley, Lallana, Sterling, Oxlade-Chamberlain

Attaccanti

Rooney, Sturridge, Welbeck, Lambert

Giocatori di riserva

Ruddy, Flanagan, Stones, Carrick, Cleverley, Carroll, Defoe