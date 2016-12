Brasile 2014, gruppo H: Russia, vincere è l’imperativo

10:16 - La Russia di Fabio Capello rischia seriamente di lasciare il Mondiale nella fase a gironi. Nella terza e ultima giornata del gruppo H i russi, con un solo punto, affrontano l'Algeria, seconda a quota 3: gli uomini di Capello devono per forza vincere per passare il turno mentre ai nordafricani basterà accontentarsi del pareggio. Nell'altra gara il Belgio, già qualificato, affronta la Corea del Sud, ancora aggrappata al sogno degli ottavi. Si gioca alle 22.

A San Paolo la Russia, reduce dalla sconfitta contro il Belgio, ha l'obbligo di vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. Di fronte avrà un'Algeria rinfrancata dopo il successo per 4-2 sulla Corea del Sud: Feghouli e compagni si possono anche accontentare del pareggio per festeggiare il passaggio del turno.



Nell'altra gara il Belgio, cui dovrebbe bastare un punto per il primo posto che significherebbe evitare la Germania negli ottavi, sfida i coreani, praticamente eliminati: gli asiatici devono vincere con almeno tre gol di scarto e sperare in un successo di misura della Russia.