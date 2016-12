Brasile 2014, Giappone: la lista dei 23 convocati

19:15 - Alberto Zaccheroni, commissario tecnico del Giappone, ha diramato la lista dei 23 convocati che affronteranno il Mondiale in Brasile. Tra di loro ci saranno il milanista Keisuke Honda, l’interista Yuto Nagatomo e la stella che gioca nel Manchester United, Shinji Kagawa. L’unica vera sorpresa è rappresentata dalla scelta dell'attaccante Yoshito Okubo, capocannoniere della J-League nell'ultima stagione. Durante la conferenza stampa a Tokyo, Zaccheroni ha ribadito l’obiettivo della squadra: “Impostare il nostro gioco puntando a vincere i nostri incontri. Se c'è la condizione lo possiamo fare” . I Blue Samurai sono inseriti nel Girone C dove incontreranno Costa d’Avorio, Colombia e Grecia e hanno tutte le credenziali per giocarsi il passaggio del turno agli ottavi di finale. Ecco la lista del Giappone: Portieri Eiji Kawashima (Standard Liegi), Shusaku Nishikawa (Urawa Reds), Shuichi Gonda (FC Tokyo). Difensori Masahiko Inoha (Jubilo Iwata), Yasuyuki Konno (Gamba Osaka), Yuto Nagatomo (Inter), Masato Morishige (FC Tokyo), Atsuto Uchida (Schalke 04), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Hannover), Gotoku Sakai (Stoccarda). Centrocampisti Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Makoto Hasebe (Norimberga), Toshihiro Aoyama (Sanfrecce Hiroshima), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka). Attaccanti Keisuke Honda (Milan), Yoshito Okubo (Kawasaki Frontale), Shinji Okazaki (Magonza), Shinji Kagawa (Manchester United), Hiroshi Kiyotake (Norimberga), Yoichiro Kakitani (Cerezo Osaka), Manabu Saito (Yokohama F Marinos), Yuya Osako (Monaco 1860)