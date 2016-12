Brasile 2014: Falcao non andrà ai Mondiali

14:49 - I Mondiali perdono quello che sarebbe stato un sicuro protagonista: Radamel Falcao. Secondo l'Equipe, che si rifà a fonti interne al Monaco, l'attaccante della Colombia non farà parte quasi sicuramente parte della lista dei 23 definitivi per la spedizione in Brasile. Falcao, fermo da gennaio dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, compare nei 30 pre-convocati da Pekerman ma non riuscirà a recuperare in tempo.

Il ct della Colombia Pekerman dovrà consegnare la lista definitiva entro il 2 giugno. Si attende un comunicato ufficiale della Federazione colombiana.