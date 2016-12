Brasile 2014, Del Bosque: "Diego Costa? Decido all'ultimo"

13:03 - L'ennesimo infortunio stagionale di Diego Costa ha scombinato i piani di Vicente Del Bosque. A poco più di due settimane dall'inizio di Brasile 2014, il ct della Spagna campione del mondo non ha ancora scelto su quali attaccanti puntare: "Prenderemo la decisione migliore per la squadra - le parole del tecnico -: su Diego Costa deciderò solo all'ultimo momento. Non l'ho ancora visto, conosco solo gli esiti degli esami".



Diego Costa dovrà star fermo 15 giorni per uno stiramento alla coscia destra e la sua presenza in Brasile è sempre più in dubbio: Fernando Llorente e Alvaro Negredo, i principali indiziati per un taglio dai 30 preconvocati, a questo punto potrebbero rientrare in gioco. "Stilare la lista dei 23 convocati - ha concluso Del Bosque nel suo intervento su Cadena Ser - è una cosa molto complicata, devo cercare di scegliere per il bene della nostra Nazionale".