Brasile 2014: crolla il tetto dell'aeroporto Manaus

15:53 - Non si placano polemiche e problemi in Brasile, a poco più di tre settimane dal via del Mondiale 2014. L'ultimo intoppo riguarda Manaus, la città capitale dell'Amazzonia che vedrà il debutto dell'Italia di Cesare Prandelli il 14 giugno contro l'Inghilterra. A causa delle abbondanti piogge il tetto dell'aeroporto si è allagato e successivamente una parte di esso è crollata, portando non pochi problemi all'interno dello scalo e preoccupazioni in vista della rassegna iridata.

Secondo la stampa locale il terminal internazionale "Eduardo Gomes", inaugurato lo scorso 15 gennaio proprio per i Mondiali, non ha resistito alla grossa quantità di acqua che si è despositata su una parte del tetto e quindi ha ceduto. Le fonti precisano che la parte crollata è nella zona arrivi, vicino ai bagni. Un inconveniente che ha del comico se si considera che nello stesso giorno la presidente Dilma Rousseff ha detto che gli aeroporti brasiliani "sono preparati" a ricevere i tifosi che verranno a vedere i Mondiali.