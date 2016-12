Brasile 2014: Colombia, non convocato Radamel Falcao

10:26 - Non c'è Radamel Falcao tra i 23 convocati della Colombia per il Mondiale in Brasile. Insieme all'attaccante del Monaco non ci sono anche Muriel e Perea. Falcao, fermo ormai da gennaio dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, era tra i 30 pre-convocati del c.t. Pekerman. "Avevo molta fiducia e speranza di partecipare al Mondiale al di là dell'infortunio, ora tifo per i miei compagni", le prime parole.

"Non volevo togliere il posto a un compagno le cui condizioni sono al cento per cento", ha aggiunto Falcao. I CONVOCATI

Portieri: Ospina, Mondragon, Vargas

Difensori: Yepes (Atalanta), Mosquera, Zapata (Milan), Valdes, Balanta, Arias, Zuniga (Napoli), Armero

Centrocampisti: Sanchez, Guarin (Inter), Aguilar, Ramirez, Quintero, Ibarbo (Cagliari), James Rodriguez, Torres, Cuadrado (Fiorentina), Mejia, Soto

Attaccanti: Bacca, Jackson Martinez, Ramos, Gutierrez