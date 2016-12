Brasile 2014: Cassano ni, ma c'è Scuffet

20:26 - Ai Mondiali l'Italia andrà senza veterani. Sembra questa la scelta di Prandelli, che il 14-15 aprile convocherà a Coverciano 40 giocatori per alcuni test fisico-sanitari in vista del Brasile. Nessun over 35, ad eccezione di Buffon. Quindi niente da fare per Totti, Toni e Di Natale. Per Cassano invece si apre uni spiraglio. Allo stage ci sarà Pepito Rossi e, novità assoluta, il fenomeno del momento: Simone Scuffet

Per ora il ct non ha ancora deciso chi porterà in Brasile, ma a questo punto qualche indizio importante comincia a trapelare. Il primo è anagrafico. Prandelli vuol puntare su una rosa fresca. In gruppo ci saranno certamente alcuni "vecchi", ma anche molti giovani pronti ad affrontare tante partite in pochi giorni. Niente over 35, pare (tranne il capitano). Dettaglio che taglierebbe fuori pezzi da novanta del calibro di Totti, Toni e Di Natale. Ma il campionato non è ancora finito e un'eventuale rimonta della Roma potrebbe portare il capitano giallorosso in Brasile.

Discorso diverso invece per Cassano. Malgrado un fastidio iniziale del gruppo e del ct, ora FantAntonio sembra aver convinto tutti. Per lui il Mondiale è molto vicino, soprattutto se nel finale di campionato confermerà tutto quello di buono fatto vedere in questa stagione. In attacco l'unica certezza sembra riguardare Balotelli.

Prandelli, infatti, tiene tutti sulla graticola e aspetta di capire se Giuseppe Rossi potrà aggiungersi alla banda azzurra. Tant'è che lo vuole vedere da vicino già il 14-15 aprile a Coverciano. Nel mirino del ct ci sono Gilardino, Osvaldo, Destro, Immobile e Insigne, con i primi due in leggero vantaggio sugli altri. Anche in questo caso, la differenza la farà lo stato di forma a ridosso dei Mondiali.