Brasile 2014: Bruce Springsteen attacca Suarez

09:04 - Continua a tenere banco il caso Suarez-Chiellini: l'incredibile morso del bomber uruguayano ai danni del difensore azzurro ha rapidamente fatto il giro del mondo. Anche un tifoso d'eccezione della nostra Nazionale ha attaccato senza mezze misure il "Pistolero": si tratta di Bruce Springsteen, intercettato per strada a New York dopo la sfida Italia-Uruguay. "Nello sport non c'è posto per i morsi" ha affermato "The Boss".

Il cantautore statunitense, nato in New Jersey ma di origini italiane da parte di madre, ha continuato poi sfoggiando ironia: "Quali sono le regole sui morsi nella Coppa del mondo?". Nel frattempo il tam tam mediatico non si placa, nemmeno dopo la squalifica di quattro mesi da ogni competizione calcistica (oltre a nove turni di stop con la sua Nazionale) indetta dalla Fifa per l'attaccante del Liverpool: anche il New York Times ha pubblicato in prima pagina una foto di Chiellini post "morso", mentre urla verso l'arbitro Marco Rodriguez mostrando la spalla ferita.