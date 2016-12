Brasile 2014: Brasile-Messico, Pelé si perde il primo tempo

11:29 - "Ho visto solo il secondo tempo della partita perché sono rimasto imbottigliato nel traffico di Fortaleza". Lo rivela Pelé che, per colpa di un ingorgo stradale formatosi nei pressi dello stadio Castelao, si è perso la prima parte del match dei verdeoro di Felipe Scolari contro il Messico, terminato poi con uno scialbo 0-0 che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi brasiliani, che si aspettavano ben altra prestazione da Neymar e compagni.



Nonostante il risultato deludente, O Rei rincuora i tifosi verdeoro: “Non esistono partite facili al Mondiale. Non bisogna abbattersi, dobbiamo credere nella Nazionale”. Se Pelé ha mancato solo la prima parte del match, la presidente brasiliana Dilma Rousseff ha lasciato vuoto il suo posto in tribuna per l’intera contesa dopo le contestazioni di cui era stato oggetto all'Arena Corinthians di San Paolo durante la gara di esordio del Brasile contro la Croazia. La Rousseff ha però confermato la sua presenza per la finalissima del 13 luglio sulle tribune del Maracanà.